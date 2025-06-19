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21:09, 19 июня 2025Бывший СССР

Зеленский обозначил сроки завершения конфликта на Украине

Зеленский: Конфликт должен быть завершен до конца президентского срока Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения конфликта с Россией. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. «Я очень рассчитываю на его помощь», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Он сообщил, что американский лидер выразил заинтересованность в окончании украинского конфликта.

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