Зеленский обозначил сроки завершения конфликта на Украине

Зеленский: Конфликт должен быть завершен до конца президентского срока Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения конфликта с Россией. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. «Я очень рассчитываю на его помощь», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Он сообщил, что американский лидер выразил заинтересованность в окончании украинского конфликта.