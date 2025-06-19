Жена российского магната потребовала в британском суде арестовать его

Жена российского магната Крупеева потребовала в британском суде его ареста

Жена российского нефтяного магната Михаила Крупеева Елена потребовала в британском суде арестовать его, сообщает газета London Standard.

Супруга утверждает, что муж неоднократно нарушал предписания Высокого суда Лондона в ходе бракоразводного процесса. Она обвинила мужчину в том, что он отказался выплатить компенчацию судебных издержек на сумму 1,12 миллиона долларов.

Крупеева и адвокаты назвали подобное поведение неуважением к суду и потребовали заключить Михаила под стражу. Процедура развода началась в прошлом году, Крупеевы прожили в браке 36 лет. Елена обвиняет мужа в наличии второй семьи в России, сам нефтяной магнат это отрицает.

В апреле комик и актер Михаил Галустян сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака. Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. В браке появилось две дочери — Эстелла и Элина.

