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07:30, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Женщина отомстила бывшему мужу с помощью туалетной бумагти

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kostikova Natalia / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit c ником Typhoidmarry рассказала, как в 1995 году отомстила за неудавшуюся личную жизнь бывшему мужу. Окончательно переезжая от него, она забрала из дома даже туалетную бумагу.

«Я смогла собрать вещи и перевезти их в новую квартиру за пять дней. Я работала с 14:00 до 23:00, поэтому собирала вещи по утрам перед работой. В последний день я забрала всю туалетную бумагу, все бумажные полотенца и все фотографии. Понятия не имею, как он решил эту проблему, но, честно говоря, мне все равно», — написала женщина.

Она добавила, что за прошедшие 30 лет ни разу не видела своего экс-супруга и понятия не имеет, как у него сложилась жизнь. По словам женщины, он был «жутким пропойцей», наградившим ее двумя треснувшими передними зубами. «Джефф, надеюсь, тебе пришлось столкнуться с действительно неприятной проблемой», — написала она.

Ранее в Бразилии женщина отрезала мужу пенис и осталась на свободе. 36-летнего мужчину с отсеченным половым органом доставили в ближайшую больницу, но пришить на место важный орган не удалось. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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