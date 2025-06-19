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11:42, 19 июня 2025Ценности

Жену Канье Уэста высмеяли в сети за микрошорты на улице

Мария Винар

Кадр: dailymail.co.uk

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори вышла на улицу в необычном для себя наряде и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

30-летняя жена американского рэпера Канье Уэста была замечена на публике в черном худи с капюшоном и микрошортах, которые частично оголяли ее ягодицы. Кроме того, на ней были открытые кожаные туфли на шпильках и солнцезащитные очки. На размещенных кадрах видно, что знаменитость держала в руках белый пакет и телефон.

Читатели портала оценили внешний вид избранницы музыканта в комментариях под материалом. «У эскорта класс повыше, чем у нее», «Слишком нарядно одета», «Мы уже все это видели, дорогая. Твои постоянные попытки шокировать больше не работают», «Зачем вообще надевать штаны?», «Она похожа на Крис Дженнер с париком. Они все переходят друг в друга», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори в откровенном боди посетила спа-салон.

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