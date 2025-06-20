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18:36, 20 июня 2025Ценности

13-летняя дочь Иванки Трамп одолжила у матери платье за 165 тысяч рублей

Дочь Иванки Трамп Арабелла одолжила у матери платье за 165 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: @ivankatrump

Дочь американской предпринимательницы и фотомодели Иванки Трамп Арабелла Роуз одолжила у матери наряд для визита в Белый дом. Об этом пишет Page Six.

Журналисты портала обратили внимание на снимки, которые опубликовала Трамп на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На них ее 13-летняя наследница запечатлена в белом платье длины миди люксового бренда Emilia Wickstead. По данным издания, стоимость изделия составляет 2110 долларов (около 165 тысяч рублей).

Отмечается, что девочка надела платье матери в честь присяги ее деда Чарльза Кушнера в качестве посла США во Франции и Монако. На размещенном фото она позировала вместе с матерью, младшими братьями Джозефом и Теодором, отцом Джаредом, бабушкой Серил, а также с дедом, новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

В апреле дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефанию заподозрили в анорексии из-за внешности на новых фото.

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