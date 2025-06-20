83-летний комик сообщил о второй за несколько дней госпитализации

83-летний комик группы «Монти Пайтон» Эрик Айдл сообщил о своей госпитализации

83-летний британский сценарист, юморист и звезда комик-группы «Монти Пайтон» Эрик Айдл сообщил, что его госпитализировали во второй раз за последние несколько дней. Об этом он написал в социальной сети X.

Айдл отметил, что у него возникли проблемы с желудком, из-за чего ему понадобилась медицинская помощь.

«Я бы хотел поблагодарить всех врачей, медсестер и работников в больнице Cedars GI за их доброту и помощь мне сегодня. Уже во второй раз за эти три дня. Мне кажется, у меня гастроэнтерит (острое или хроническое воспаление слизистой оболочки желудка — прим. «Ленты ру»)», — написал комик.

Ранее сообщалось, что участник телевизионного шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm) Калеб Купер попал в больницу после травмы ноги. Телезвезда заявил, что сломал лодыжку, и объяснил, что получил травму во время игры в футбол.