Бахрейн предложил площадку для переговоров по Украине

Бахрейн готов предоставить площадку для мирных переговоров по Украине. Об этом заявил сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».
Принц Бахрейна назвал страну мостом между конфликтующими сторонами, отметив, что «ее объятья всегда распахнуты».
«Бахрейн всегда открыт и был бы рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни состоялись, мы всегда будем рады принять их на своей территории», — предложил Аль Халифа
Ранее принц Бахрейна в сессии ПМЭФ процитировал стихотворение Александра Пушкина. Строками «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал» из «Памятника» бахрейнский принц описал политику президента России Владимира Путина в отношении народа — политику, которая, как он выразился, «не измеряется только цифрами».