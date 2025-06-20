Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 20 июня 2025Мир

Бахрейн предложил площадку для переговоров по Украине

Принц Бахрейна Аль Халифа предложил площадку для переговоров по Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бахрейн готов предоставить площадку для мирных переговоров по Украине. Об этом заявил сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Принц Бахрейна назвал страну мостом между конфликтующими сторонами, отметив, что «ее объятья всегда распахнуты».

«Бахрейн всегда открыт и был бы рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни состоялись, мы всегда будем рады принять их на своей территории», — предложил Аль Халифа

Ранее принц Бахрейна в сессии ПМЭФ процитировал стихотворение Александра Пушкина. Строками «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал» из «Памятника» бахрейнский принц описал политику президента России Владимира Путина в отношении народа — политику, которая, как он выразился, «не измеряется только цифрами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Путин высказался о передаче аэропорта Домодедово в госсобственность

    Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

    Иран ударил по украинскому кафе

    Опубликован календарь нового сезона чемпионата России по футболу

    Путин пошутил о пользе водки для всего мира

    46-летняя жена Валерия Меладзе снялась в купальнике и меховой шапке в виде панды

    Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

    Популярный комик узнал о раке прямой кишки из шутки врача

    Наказавшая первоклассника связыванием российская учительница ответит перед судом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости