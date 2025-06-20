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10:05, 20 июня 2025Экономика

Банк России пообещал не игнорировать интересы граждан

ЦБ: Банк России борется с инфляцией, учитывая интересы населения
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Банк России уверен, что может обеспечить в стране ценовую стабильность. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Его процитировало ТАСС.

Он заверил, что регулятор не пытается подавить инфляцию, игнорируя интересы населения. В Центральном банке (ЦБ) убеждены, что ему по силам обеспечить плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста.

По словам Гангана, Банк России наблюдает в стране тренд на снижение инфляции, однако его необходимо подтвердить. Регулятор, как подчеркнул глава департамента, следит за всеми индикаторами и понимает те сложности, с которыми сталкиваются предприниматели из-за высокой ключевой ставки.

Ранее вице-премьер Александр Новак констатировал, что в последние семь недель инфляция в России держится на уровне 2,6 процента в годовом выражении, что ниже целевого значения ЦБ в 4 процента. В связи с этим он призвал как можно быстрее предотвратить заморозку экономики.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний уровень ключевой ставки тормозящим экономику.

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