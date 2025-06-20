Forbes: В мае банки резко увеличили число отказов в выдаче ипотеки до 47,3 %

Российские банки начали отказывать в ипотеке по каждой второй заявке, в мае показатель по числу отказов резко увеличился до 47,3 процента (в апреле он составлял 41,6 процента). Такие данные приводит Forbes, ссылаясь на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В то же время «Дом.РФ» зафиксировал, что за месяц (с апреля по май) число одобренных заявок по жилищным кредитам снизилось на 20 процентов.

Эксперты рынков объясняют стратегию банков тем, что после отмены массовой льготной ипотеки и роста ключевой ставки во втором полугодии 2024-го граждане стали оформлять меньше заявок для получения кредитов на покупку жилья. Ситуация привела к значительному снижению спроса со стороны качественных заемщиков, так как россияне с накоплениями предпочли взять паузу с покупкой жилья.

На рост числа отказов в ипотечных кредитах влияет и отказ многих банков от схемы с комиссиями с застройщиков, которые они платили кредитным организациям за доступ новостроей к льготным жилищным программам. Это произошло после критики подобных схем со стороны российского президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что ВТБ снизил ставки по жилищным кредитам до 25,3 процента. Это коснется рыночной и комбинированной ипотеки на квартиры в новостройках.