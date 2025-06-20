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04:01, 20 июня 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @hoskelsa

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица позировала на размещенном снимке в черном прозрачном платье из кружева. Под упомянутое изделие она надела облегающие ультракороткие шорты зеленого цвета.

В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки на каблуках. Образ завершили собранная прическа и солнцезащитные очки.

Ранее в июне бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась прессом на фото в бюстгальтере. Модель Эльза Хоск опубликовала кадр, на котором позировала на улице в светлых штанах с черным поясом и белом тканевом бюстгальтере с мягкой чашкой.

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