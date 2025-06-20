Украина вернула двух жительниц Курской области

Хинштейн: две жительницы Курской области вернулись с территории Украины

Две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района Курской области вернулись с территории Украины на Родину. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем официальном Telegram-аккаунте.

Как уточнил чиновник, женщины были доставлены в Москву при содействии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В столицу за ними отправили транспорт. По поручению Хинштейна курянок встретили сотрудники регионального правительства. В настоящий момент они сопровождают женщин в дороге.

Уточняется, что уже через несколько часов жительницы сел будут дома. Им уже подготовлены места в пунктах временного размещения. На месте курянкам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь в случае, если она потребуется. Специалисты помогут восстановить документы и оформить выплаты, обеспечив всем необходимым, резюмировал врио губернатора региона.

Ранее Москалькова раскрыла категории вернувшихся из плена россиян. По данным омбудсмена, среди возвратившихся из плена есть те, кто числился без вести пропавшими.