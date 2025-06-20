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07:01, 20 июня 2025Ценности

Эмили Ратаковски снялась в кожаных микрошортах для журнала

Модель Эмили Ратаковски снялась в кожаных микрошортах для журнала Elle
Мария Винар

Изображение: ELLE UK

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенных образах для глянцевого журнала Elle. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном кадре 34-летняя манекенщица предстала в белом кроп-топе с цветочным принтом и красных микрошортах, оформленных высокой посадкой и выполненных из кожи. При этом она позировала перед камерой с минимальным количеством макияжа на лице и расслабленной прической.

Фото: ELLE UK

Кроме того, Ратаковски поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в трикотажном полосатом костюме. Он состоял из поло и укороченных шорт. Кроме того, знаменитость сфотографировалась в розовых брюках и джинсовой куртке, надетой на голое тело.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски в трусах станцевала на пляже

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