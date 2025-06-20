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16:18, 20 июня 2025Мир

Еврокомиссара из Испании уличили в попытках смягчить запрет на российский газ

Politico: Еврокомиссар Рибера пыталась повлиять на запрет импорта газа из РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Еврокомиссар от Испании Тереса Рибера в течение нескольких недель пыталась повлиять на план Европейского союза (ЕС) по запрету импорта российского газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«На протяжении пяти недель Рибера утверждала, что риски судебных исков со стороны России слишком высоки, а оценка последствий — недостаточная», — рассказал один из европейских чиновников на условиях анонимности.

По словам источников, в итоговый текст в последнюю минуту внесли изменение, которое сохраняет возможность возвращения к импорту российского газа.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия (ЕК) к концу 2027 года собирается полностью запретить странам Европейского союза закупать российский газ.

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