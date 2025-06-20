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06:52, 20 июня 2025Силовые структуры

Гособвинитель назовет наказание бывшему замминистра обороны России за растрату миллионов

Прокурор 23 июня запросит наказание экс-замглавы Минобороны РФ Иванову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Мосгорсуде приближается к завершению процесс над бывшим замминистра обороны России Тимуром Ивановым по уголовному делу о растрате 216 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинитель выступит в прениях сторон 23 июня и запросит наказание для подсудимого. Слушания проходят в закрытом режиме. Вместе с Ивановым за растрату судят его подчиненного Антона Филатова.

По данным следствия, в 2015 году они, возглавляя компании «Оборонстрой» и «Оборонлогистика», похитили 216 миллионов рублей у банка «Интеркоммерц» при закупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Иванов и Филатов отрицают свою вину.

Бывший замминистра оборонного ведомства также обвиняется в получении взяток на миллиард рублей, расследование этого дела пока не завершено.

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании его банкротом в связи с его задолженностью по кредитам на сумму 175 миллионов рублей.

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