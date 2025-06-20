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13:24, 20 июня 2025Мир

Иран начал подключаться к частным камерам израильтян

Bloomberg: Иран подключается к частным камерам в Израиле для корректировки атак
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран подключается к частным камерам в Израиле для корректировки своих атак. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы знаем, что в последние два-три дня иранцы пытались подключиться к камерам, чтобы понять, что произошло и куда попали их ракеты, чтобы повысить точность ударов», — заявил бывший заместитель генерального директора Национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко.

По данным агентства, после ударов иранских баллистических ракет экс-чиновник по кибербезопасности призвал израильтян выключить частные камеры или поменять пароли от них. В публикации отмечается, что перед атакой палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года камеры в израильских городах также были взломаны.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что Иран долгое время держал свою ракетную программу в строжайшей секретности, поэтому сейчас до конца никто не может сказать, каким оружием располагает эта страна.

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