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06:40, 20 июня 2025Мир

Иранская ракета повредила здание Microsoft

Иранская ракета повредила здание Microsoft в израильском Беэр-Шеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marc Israel Sellem / Reuters

Иранская ракета упала в израильском Беэр-Шеве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Снаряд взорвался на парковке рядом с региональным офисом корпорации Microsoft. Здание сильно повреждено, взрывной волной выбило все стекла , на месте попадания начался пожар. Пострадали минимум 18 человек.

Предположительно, Иран целился в военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Неватим, расположенную рядом с городом.

Ранее газета The Wall Street Journal пришла к выводу, что Израиль не способен вести затяжную войну с Ираном, так как конфликт уже обходится стране в сотни миллионов долларов в день. Утверждается, что на противовоздушную оборону (ПВО) Тель-Авив тратит до 200 миллионов долларов в день, не учитывая боеприпасы и самолеты, использующиеся как для ударов по Ирану, так и для отражения атак. Газета подчеркивает, что увеличивающиеся расходы могут подтолкнуть Израиль к преждевременному завершению противостояния с Ираном, так как даже восстановление поврежденных зданий может обойтись в 400 миллионов долларов.

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