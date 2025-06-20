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11:23, 20 июня 2025Ценности

Ирина Шейк похвасталась фигурой в откровенном боди

Российская супермодель Ирина Шейк похвасталась фигурой в откровенном боди
Мария Винар

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк похвасталась фигурой в откровенном наряде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица поделилась с фанатами новым снимком. Она запечатлела себя в зеркало на камеру в боди черного цвета, которое было оформлено высокими вырезами и подчеркивающим грудь декольте. Для фото знаменитость распустила волосы и прикрыла лицо телефоном.

Ранее сообщалось, что Шейк опубликовала снимок, на котором позировала в топе с глубоким декольте и широких штанах. При этом она приспустила их и выставила трусы напоказ.

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