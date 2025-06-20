Мать популярной порномодели рассказала об отношении к работе дочери

Популярная порномодель Энни Найт рассказала о реакции матери на ее профессию. Об этом стало известно из первого выпуска нового шоу Найт «Путешествия с моей мамой».

В откровенном разговоре с дочерью 58-летняя Карен Найт призналась, что в 2020 году случайно узнала о ее карьере из новостей в прессе. «Я была в ярости и растерянности, даже не понимала, что такое OnlyFans», — сказала мать модели, которая после этого на две недели полностью прекратила общение с дочерью.

Однако со временем отношение Карен к карьере Энни кардинально изменилось — от полного неприятия до активной поддержки. Сейчас она не только интересуется рабочими проектами Энни, но и яростно защищает ее от критиков в сети. «Ты воспитала меня такой, какая я есть», — сказала в передаче 28-летняя Энни.

Посредником в конфликте стал отчим Энни, который первым узнал о ее порнороликах. Сейчас мать модели с гордостью обсуждает ее коллаборации с другими создателями контента. Энни отметила, что благодаря работе может финансово помогать матери и что для нее это стало важным достижением

Ранее сообщалось, что Энни Найт попала в больницу после секс-марафона. Девушка утверждает, что занялась сексом с 583 мужчинами за шесть часов.