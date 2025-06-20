Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 20 июня 2025Из жизни

Мать популярной порномодели рассказала об отношении к работе дочери

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @karynleeknight

Популярная порномодель Энни Найт рассказала о реакции матери на ее профессию. Об этом стало известно из первого выпуска нового шоу Найт «Путешествия с моей мамой».

В откровенном разговоре с дочерью 58-летняя Карен Найт призналась, что в 2020 году случайно узнала о ее карьере из новостей в прессе. «Я была в ярости и растерянности, даже не понимала, что такое OnlyFans», — сказала мать модели, которая после этого на две недели полностью прекратила общение с дочерью.

Однако со временем отношение Карен к карьере Энни кардинально изменилось — от полного неприятия до активной поддержки. Сейчас она не только интересуется рабочими проектами Энни, но и яростно защищает ее от критиков в сети. «Ты воспитала меня такой, какая я есть», — сказала в передаче 28-летняя Энни.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023

Посредником в конфликте стал отчим Энни, который первым узнал о ее порнороликах. Сейчас мать модели с гордостью обсуждает ее коллаборации с другими создателями контента. Энни отметила, что благодаря работе может финансово помогать матери и что для нее это стало важным достижением

Ранее сообщалось, что Энни Найт попала в больницу после секс-марафона. Девушка утверждает, что занялась сексом с 583 мужчинами за шесть часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обновила морские границы на Балтике. Прошлые координаты были установлены еще во времена СССР

    Иранская ракета повредила здание Microsoft

    В разведке США раскрыли условие создания Ираном ядерного оружия

    В Госдуме призвали Instagram покаяться

    Назван предел укрепления рубля

    Мать популярной порномодели рассказала об отношении к работе дочери

    Перспективный вертолет Raider впервые показали в Европе

    В США предупредили Украину из-за ситуации в зоне СВО

    В Израиле зафиксировали запуск ракет из Ирана

    Спецпредставитель Путина назвал виновного в ссоре Трампа и Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости