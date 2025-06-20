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17:01, 20 июня 2025Экономика

Москвичам назвали срок прекращения дождей

Синоптик Позднякова: Дожди в Москве закончатся к концу июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Дожди в Москве закончатся ближе к концу июня. Такой срок прекращения осадков назвала жителям столицы ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По прогнозам синоптика, в ближайшие дни в Москве ожидается переменная облачность с кратковременными дождями — они будут уже не такими сильными и затяжными, как раньше. «Дожди не будут такими надоедливыми, противными, они будут носить более летний характер, кратковременный, поэтому унывать о том, что у нас до конца месяца сохранится почти осенняя погода, не стоит», — подчеркнула Позднякова.

В конце июня и начале июля погода в столице стабилизируется — дни станут солнечными и сухими. Днем температура воздуха будет достигать плюс 24 градусов, заключила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая погода вернется в Москву в понедельник, 23 июня. Однако воздух не прогреется более чем до плюс 20 градусов.

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