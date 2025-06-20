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16:40, 20 июня 2025Экономика

Москвичей призвали жаловаться на лужи

Москвичам посоветовали жаловаться на лужи у дома в управу района
Мария Черкасова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жителям столицы назвали места, куда можно жаловаться на лужи, которые образуются из-за дождя. Об этом говорится в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Если лужа оказалась около дома, можно пожаловаться в управу района, в префектуру округа, в единый диспетчерский центр или на портал «Наш город». Если лужа образовалась на дороге, можно пожаловаться в «Мосводосток», в подземных переходах — в «Гормост».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столичном регионе в воскресенье, 22 июня, ожидаются обложные дожди, а температура воздуха не поднимется выше плюс 15 градусов. Последний раз так холодно в этот день было в 1983 году.

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