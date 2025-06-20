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15:33, 20 июня 2025Ценности

На ПМЭФ появились матрешки за 385 тысяч рублей

На ПМЭФ появились матрешки бренда My Matreshka за 385 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложили купить матрешки за сотни тысяч рублей. Ролик с места проведения мероприятия публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

На одном из стендов ПМЭФ появились матрешки бренда My Matreshka различных моделей. Посетителям стали доступны, например, варианты из дерева, а также покрытые стразами. Стоимость товара варьируется от 50 тысяч до 385 тысяч рублей в зависимости от размера. В ассортименте марки представлены матрешки от 35 до 170 сантиметров.

Ранее в июне стала известна цена на еду на ПМЭФ-2025. Так, обед в ресторане Lunch обойдется в 6,5 тысячи рублей.

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