На ПМЭФ появились матрешки за 385 тысяч рублей

На ПМЭФ появились матрешки бренда My Matreshka за 385 тысяч рублей

Гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложили купить матрешки за сотни тысяч рублей. Ролик с места проведения мероприятия публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

На одном из стендов ПМЭФ появились матрешки бренда My Matreshka различных моделей. Посетителям стали доступны, например, варианты из дерева, а также покрытые стразами. Стоимость товара варьируется от 50 тысяч до 385 тысяч рублей в зависимости от размера. В ассортименте марки представлены матрешки от 35 до 170 сантиметров.

Ранее в июне стала известна цена на еду на ПМЭФ-2025. Так, обед в ресторане Lunch обойдется в 6,5 тысячи рублей.