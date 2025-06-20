На Украине признали потерю одного населенного пункта в ДНР

DeepState: Российские войска продвинулись у Покровска и заняли Шевченко Первое

Российские войска продвинулись у Красноармейска (украинское название — Покровск) и заняли село Шевченко Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты боевых действий украинского аналитического проекта DeepState.

Отмечается, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись на трех направлениях восточнее Красноармейска. В частности, они приблизились к селу Коптево, а также продвинулись в сторону Новоэкономического.

Минобороны России сообщило о взятии Шевченко Первого в конце мая 2025 года. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения армии России, продвигаясь по Днепропетровской области, создают плацдарм для охвата Красноармейска (украинское название — Покровск). Кроме того, он подчеркнул, что российские войска увеличили зону контроля на краматорском направлении.