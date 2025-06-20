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03:58, 20 июня 2025Мир

На Западе назвали Каллас «полоумной» после ее высказывания о русском языке

Журналист Боуз назвал Каллас полоумной после слов о русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз назвал «полоумной» верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас после ее высказывания о русском языке. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Журналист прокомментировал слова главы евродипломатии о необходимости учить русский язык в случае прекращения ЕС помощи Украине. «Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски», — отметил он.

Ранее Каллас заявила об отсутствии у России сил противостоять Евросоюзу. Она подчеркнула, что «тяжелые времена требуют твердой решимости», призвав «держаться вместе».

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