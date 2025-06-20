На Западе предупредили Европу о приближении к краху

Аналитик Лейрос: Европа движется к краху из-за поддержки Украины

Подначивая Украину в конфликте с Россией, государства Европы жертвуют стабильностью и благополучием ради иллюзорной власти. Такое мнение выразил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания Strategic Culture.

По мнению эксперта, милитаризация Европы, подаваемая как решение, на деле является симптомом краха. «Не имея промышленной базы, политического капитала или социальной поддержки, любая попытка восстановить значительную военную силу приведет либо к затяжной рецессии, либо к демонтажу государства всеобщего благосостояния — два пути, которые приведут так называемый "европейский сад" к краху», — пишет аналитик.

Лейрос отмечает, что в этом контексте украинский конфликт — не только могила североатлантического проекта, но и «надгробный камень Европы», променявшей стабильность «на фантазии о власти». Отказ взглянуть в лицо реальности — что переговорное решение с уступками РФ лучше полного уничтожения — не только угрожает существованию Украины, но и втягивает Европу в экзистенциальный кризис, говорится в публикации.

«Континент, который когда-то считал себя хранителем либерального международного порядка, на наших глазах превращается в кладбище собственных иллюзий», — резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что странам Европейского союза (ЕС) разрешили использовать 335 миллиардов евро из Фонда повышения устойчивости и восстановления от последствий пандемии COVID-19 на перевооружение и оборонные расходы. Утверждается, что Еврокомиссия (ЕК) установила срок до августа 2026 года для реализации данной программы. Доступ к деньгам из фонда получат только те страны, которые выполнят ряд требований.