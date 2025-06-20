Найден ключ к остановке распространения герпеса

Nat Commun: Без фермента топоизомеразы I герпес не может запустить размножение

Вирус герпеса умеет не только захватывать клетки, но и перестраивать человеческий геном под свои нужды. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что HSV-1 (вирус простого герпеса 1 типа) сдвигает гены в трехмерном пространстве, чтобы активировать те, что помогают ему размножаться.

Ученые из Барселоны выяснили, что уже в течение первых часов после заражения вирус переподключает клеточные механизмы, включая РНК-полимеразу II, и буквально сжимает ДНК в плотную структуру, уменьшая объем хроматина на 70 процентов. Это нарушает работу генов и открывает путь к экспрессии вирусных белков.

Ключевым оказалось участие фермента топоизомеразы I — без него вирус теряет способность изменять архитектуру генома и не может запустить размножение. Блокировка этого фермента полностью останавливала инфекцию в клеточной культуре, что делает его потенциальной мишенью для новых препаратов.

HSV-1 заражает около 4 миллиардов человек по всему миру. Несмотря на доступные средства для контроля симптомов, лекарство от вируса пока не найдено, а устойчивость к существующим препаратам растет. Новые данные могут открыть путь к принципиально иной стратегии борьбы с герпесом.

Ранее ученые создали жевательную резинку, способную снижать вирусную нагрузку герпеса и гриппа в слюне на 95 процентов. В ее составе — белок FRIL из бобов лаблаба, который «ловит» вирусы и блокирует их проникновение в клетки.