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00:32, 20 июня 2025Наука и техника

Найден ключ к остановке распространения герпеса

Nat Commun: Без фермента топоизомеразы I герпес не может запустить размножение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Вирус герпеса умеет не только захватывать клетки, но и перестраивать человеческий геном под свои нужды. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что HSV-1 (вирус простого герпеса 1 типа) сдвигает гены в трехмерном пространстве, чтобы активировать те, что помогают ему размножаться.

Ученые из Барселоны выяснили, что уже в течение первых часов после заражения вирус переподключает клеточные механизмы, включая РНК-полимеразу II, и буквально сжимает ДНК в плотную структуру, уменьшая объем хроматина на 70 процентов. Это нарушает работу генов и открывает путь к экспрессии вирусных белков.

Ключевым оказалось участие фермента топоизомеразы I — без него вирус теряет способность изменять архитектуру генома и не может запустить размножение. Блокировка этого фермента полностью останавливала инфекцию в клеточной культуре, что делает его потенциальной мишенью для новых препаратов.

HSV-1 заражает около 4 миллиардов человек по всему миру. Несмотря на доступные средства для контроля симптомов, лекарство от вируса пока не найдено, а устойчивость к существующим препаратам растет. Новые данные могут открыть путь к принципиально иной стратегии борьбы с герпесом.

Ранее ученые создали жевательную резинку, способную снижать вирусную нагрузку герпеса и гриппа в слюне на 95 процентов. В ее составе — белок FRIL из бобов лаблаба, который «ловит» вирусы и блокирует их проникновение в клетки.

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