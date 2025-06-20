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07:07, 20 июня 2025Наука и техника

Названо уничтожающее истребители F-16 российское оружие

Минобороны: ЗРК ПВО С-300В уничтожают истребители F-16 и самолеты Су-24 ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuetrs

Зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны (ЗРК ПВО) С-300В группировки войск «Север» ВС РФ способны уничтожить вертолеты и самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они сбивают истребители F-16 и бомбардировщики Су-24 противника, рассказал замкомандира батареи с позывным Спартак в видео Минобороны России, передает ТАСС.

«9С32М1 — многоканальная станция наведения ракет (в составе ЗРК С-300В), способна видеть цели до 400 километров, обстреливать также до 400 километров. Способна работать по самолетам, вертолетам, оперативно-тактическим, баллистическим ракетам», — назвал характеристики российского оружия боец.

По его словам, система легко обнаруживает и ликвидирует F-16, Су-24 и другие самолеты, которые поставляют Киеву. Также она уничтожает баллистические ракеты — HIMARS и ATACMS.

Ранее представитель Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал превосходство российских истребителей над F-16. По его словам, они «стреляют дальше и видят дальше».

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