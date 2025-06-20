Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:58, 20 июня 2025Экономика

В мире начали терять интерес к российскому углю

«Ъ»: Российский коксующийся уголь столкнулся со снижением спроса и цен на него
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С начала лета цены и спрос на российский коксующийся (металлургический) уголь снижаются на всех направлениях, хотя частично поставки все еще остаются рентабельными. Об этом со ссылкой на обзор Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Спрос в Индии, который является одним из ключевых рынков для российских поставщиков, слабеет, а в Европе потребители сокращают закупки по срочным соглашениям. Россия не поставляет кокс в этот регион из-за санкций, но сталкивается с ростом конкуренции в период, когда другие поставщики пытаются реализовать избыточные объемы топлива.

За неделю к 13 июня коксующийся уголь из России в зависимости от порта и региона подешевел на 0,6-5 процента, до 117,4-190,4 доллара за тонну.

Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов не исключил, что рынок уже достиг локального ценового дна. Однако начальник аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский напомнил, что дождливый сезон в Индии традиционно приводит к падению спроса на стальную продукцию, а значит, рассчитывать на увеличение поставок кокса не приходится. Такая ситуация сохранится до середины сентября.

В мае прирост экспорта металлургического угля для России обеспечила именно Индия. Китай, Индонезия и Вьетнам закупки сократили, а Южная Корея не купила ни одной партии.

Материалы по теме:
«Так продолжаться не могло» 35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
«Так продолжаться не могло»35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
11 июля 2024
Уголь как драйвер экономики. Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
Уголь как драйвер экономики.Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
19 декабря 2024

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указал, что сложная ситуация на мировом рынке стали не позволяет надеяться на скорый рост спроса. Производители сокращают выпуск и даже останавливают предприятия.

Накануне, 19 июня, гендиректор «Северстали» Александр Шевелев сказал, что часть металлургических производств может остановиться и в России. Под угрозой предприятия, у которых «не очень хорошо с себестоимостью».

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин отметил, что стоимость коксующегося угля из России среднего ценового сегмента в портах Дальнего Востока падает восемь месяцев подряд. По сути, привлекательным остается экспорт только для дорогих марок, которым не грозит существенный дисконт из-за санкций.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о применении США ядерного оружия по Ирану

    Алаудинов приехал к священнику, которого называл «дебилом в рясе», и извинился. Что известно о конфликте между ними?

    Президент Литвы призвал не беспокоиться о российско-белорусских учениях

    В России оценили вероятность ядерной катастрофы в Иране словами «радиация границ не знает»

    Под днищем вертолета на парковке российского завода нашли бомбу

    Китай снизил закупки российской нефти

    Украина выпустила по российскому региону десятки беспилотников

    Женщина пошла к врачу и оказалась мужчиной

    Администрация Трампа усилила наблюдение за агентами Ирана в США

    В деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым появилась новая обвиняемая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости