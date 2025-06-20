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11:40, 20 июня 2025Путешествия

Небольшой самолет упал на жилую улицу, развалился надвое и попал на видео

Легкомоторный самолет упал на жилую улицу в Беверли и развалился надвое
Мария Борисова
Мария Борисова

Легкомоторный самолет упал на жилую улицу в США. Последствия крушения попали на видео, которое публикует канал ABC.

Авария произошла утром 19 июня в Беверли, штат Массачусетс. По неизвестной причине небольшой лайнер рухнул на дорогу недалеко от регионального аэропорта и развалился надвое.

Уточняется, что на борту было два человека. Пилот не выжил на месте, а пассажир попал в больницу с тяжелыми травмами. При этом на земле никто не пострадал.

Как пишет NBC, перед крушением пилот сообщил о проблемах с двигателем и решил вернуться в авиагавань. При этом свидетели сообщали, что вскоре после взлета у лайнера пошел дым в районе шасси. Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) проводит расследование.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании IndiGo экстренно сел в Индии. Причиной стала угроза взрыва на борту.

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