Небольшой самолет упал на жилую улицу, развалился надвое и попал на видео

Легкомоторный самолет упал на жилую улицу в США. Последствия крушения попали на видео, которое публикует канал ABC.
Авария произошла утром 19 июня в Беверли, штат Массачусетс. По неизвестной причине небольшой лайнер рухнул на дорогу недалеко от регионального аэропорта и развалился надвое.
Уточняется, что на борту было два человека. Пилот не выжил на месте, а пассажир попал в больницу с тяжелыми травмами. При этом на земле никто не пострадал.
Как пишет NBC, перед крушением пилот сообщил о проблемах с двигателем и решил вернуться в авиагавань. При этом свидетели сообщали, что вскоре после взлета у лайнера пошел дым в районе шасси. Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) проводит расследование.
Ранее пассажирский самолет авиакомпании IndiGo экстренно сел в Индии. Причиной стала угроза взрыва на борту.