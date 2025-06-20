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20:33, 20 июня 2025Мир

Причину неприязни Орбана к Евросоюзу объяснили

Политолог Геро: Неприязнь Орбана к лидерам ЕС началась после кризиса 2008 года
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Неприязнь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к лидерам Европейского союза (ЕС) началась из-за последствий мирового финансового кризиса 2008 года для его страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила немецкий политолог и публицист Ульрике Геро.

«Это был момент, когда Орбан обратился к суверенитету, потому что он чувствовал, что ЕС дурачится с его народом», — подчеркнула политолог.

Геро прокомментировала высказывание министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о мечте по созданию единого европейского экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Она подчеркнула, что несмотря на возможные различия между мечтой и реальной политикой Будапешта, Венгрия указывает на существующие изъяны Евросоюза и борется с ними.

Публицист назвала поворотным моментом в отношениях Орбана и руководства ЕС реакцию на кредитный кризис в Венгрии в 2009 году. Как подчеркнула Геро, венгерское правительство и население страны понесли существенные потери из-за кредитной политики банков стран Западной Европы. Она также указала, что Будапешт являлся страной, представляющей интересы вступивших незадолго до кризиса государств Восточной Европы.

Ранее Сийярто назвал своей мечтой идею экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по созданию единой экономической и торговой зоны от Лиссабона до Владивостока. Он также понадеялся на возвращение к рациональности в отношениях между Москвой и странами ЕС.

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