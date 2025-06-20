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11:58, 20 июня 2025Силовые структуры

Полиция пришла на закрытую вечеринку для участников ПМЭФ

В Петербурге на закрытую вечеринку для участников ПМЭФ пришла полиция
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге на закрытую вечеринку для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пришла полиция. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в ночь на 20 июня полицейские были вызван на закрытое мероприятие, которое проходило в ресторане Bellevuе, расположенном в гостинице «Гранд отель Мойка 22». Там 41-летний участник ПМЭФ вышел на террасу ресторана и начал выбрасывать за ограждение различные предметы и стеклянную посуду. Происходящее заметила юрист отеля и обратилась к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в одном заведений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложили сет блюд за 25 тысяч рублей.

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