Полиция пришла на закрытую вечеринку для участников ПМЭФ

В Петербурге на закрытую вечеринку для участников ПМЭФ пришла полиция

В Санкт-Петербурге на закрытую вечеринку для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пришла полиция. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в ночь на 20 июня полицейские были вызван на закрытое мероприятие, которое проходило в ресторане Bellevuе, расположенном в гостинице «Гранд отель Мойка 22». Там 41-летний участник ПМЭФ вышел на террасу ресторана и начал выбрасывать за ограждение различные предметы и стеклянную посуду. Происходящее заметила юрист отеля и обратилась к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в одном заведений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложили сет блюд за 25 тысяч рублей.