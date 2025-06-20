Путин назвал ситуацию с молодежной безработицей в России одной из лучших в мире

Путин: РФ входит в топ лучших стран по показателю молодежной безработицы с 7,5 %

Россия входит в число лучших в мире стран по показателю молодежной безработицы с 7,5 процента, ситуация с ней лучше, чем на Западе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, молодежная безработица является острейшей социально-экономической проблемой современности и в России в связи с этим в целом удается идти по правильному пути, что позволяет рассчитывать на ее решение, в то время как в таких странах, как Франция и Великобритания, ее уровень составляет 16 и 11 процентов соответственно.

По данным на февраль 2025 года, в ЕС молодежная безработица достигла 14,5 процента.

Путин также напомнил, что уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,3 процента. Ранее он заявлял, что в стране удалось сократить ее так называемую структурную компоненту за счет значительного снижения молодежной безработицы.