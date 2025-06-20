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16:24, 20 июня 2025Экономика

Путин назвал уровень зарплат в России недостаточным

Путин: Уровень зарплат в России пока еще недостаточный
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Уровень зарплат в России пока еще недостаточный. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда, а не на дефиците кадров. Повышение зарплат важно, так как стимулирует спрос.

«И молодежь, и люди в зрелом возрасте должны иметь возможность реализовывать карьерные возможности в России. России удается идти по правильному пути в решении проблемы молодежной безработицы. Экономика страны по показателю молодежной безработицы входит в число лучших в мире», — добавил Путин.

Правительство будет стимулировать создание более современных рабочих мест и уже подготовило пакет необходимых изменений. Помимо прочего, в стране намечена оптимизация образовательных программ с учетом потребностей реального сектора экономики, повышение квалификации и переподготовка кадров для увеличения мобильности рабочей силы, а также внедрение автоматизации и роботизации на производствах.

Важнейшей задачей на 2025 год Путин назвал переход экономики России на сбалансированный рост с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Несмотря на сложный внешний фон, в последние годы российская экономика росла быстрее, чем в среднем по миру, добавил он, а вклад сырьевой составляющей в экономику перестал быть определяющим.

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