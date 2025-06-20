Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 20 июня 2025Экономика

Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

Путин: Переход экономики к сбалансированному росту — важнейшая задача на 2025-й
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2025

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Важнейшая задача на 2025 год — переход экономики России на сбалансированный рост с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Такую цель в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал президент страны Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Несмотря на сложный внешний фон, в последние годы российская экономика росла быстрее, чем в среднем по миру.

«Вклад сырьевой составляющей в нашу экономику уже не является определяющим. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», — пояснил глава государства.

Несмотря на то что в стране пока недостаточный уровень зарплат, в РФ удалось достичь рекордного снижения уровня бедности. Так, в 2024 году этот показатель сократился до 7,2 процента: количество бедных россиян с 2000 года снизилось с 42,3 до 10,5 миллиона человек. В дальнейшем необходимо снизить уровень бедности в стране до 5 %, подчеркнул Путин.

Петербургский международный экономический форум — одно из ключевых мероприятий для бизнеса и экономики России. Впервые он состоялся в 1997 году. С тех пор ПМЭФ проводят в Санкт-Петербурге каждое лето. В 2025-м он проходит в 28-й раз.

Как ранее анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в своем выступлении затронет вопросы развития экономики страны и международного экономического сотрудничества.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2025. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Путин назвал цель в снижении бедности в России

    Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

    Антон Силуанов

    Стало известно об отсутствии заявок от желающего вернуться в Россию зарубежного бизнеса

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

    Москвичам назвали срок прекращения дождей

    Иран ударил по Хайфе

    Раскрыты детали скандала между Джастином и Хейли Бибер

    Путин назвал цель в снижении бедности в России

    Путин высказался о цифровом рубле

    Путин высказался о негативном опыте России в зоне СВО

    Путин поставил амбициозную задачу для российской экономики

    Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА

    Туристка отказалась от спасательного жилета ради фото и захлебнулась в воде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости