Путин обвинил НАТО в игнорировании интересов России

Путин: Призывы России о нерасширении НАТО на восток игнорировались десятилетиями

Призывы России о нерасширении НАТО на восток игнорировались десятилетиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нам с начала 90-х годов, на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток... И, несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были проигнорированы», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что с конца 1990‑х произошло шесть волн расширения альянса на восток, что, по его словам, подтверждает действия НАТО, пренебрегающие интересами России.

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что российский лидер «в некотором смысле» прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ. До этого политик назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток и добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса.