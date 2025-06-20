Путин рассказал о модернизации Армии России

Путин: Возможности ВС России будут повышать на новой технологической базе

Боевые возможности Армии России будут повышать с учетом новых разработок. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил (ВС) России. Модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники», — сказал президент.

Он подчеркнул, что военные объекты будут оснащать вооружением и техникой, которые в боевых условиях доказывают свою эффективность. По словам Путина, российская сторона намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами.

Ранее в июне президент Путин сообщил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России составляет 95 процентов.

В апреле глава государства заявил, что искусственный интеллект дает огромные преимущества на поле боя, поэтому Россия должна активнее применять его.