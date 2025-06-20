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17:37, 20 июня 2025Наука и техника

Путин рассказал о модернизации Армии России

Путин: Возможности ВС России будут повышать на новой технологической базе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боевые возможности Армии России будут повышать с учетом новых разработок. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил (ВС) России. Модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники», — сказал президент.

Он подчеркнул, что военные объекты будут оснащать вооружением и техникой, которые в боевых условиях доказывают свою эффективность. По словам Путина, российская сторона намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами.

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