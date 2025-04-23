Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя

Путин: Россия должна активно использовать преимущества ИИ на поле боя

Искусственный интеллект (ИИ) лает огромные преимущества на поле боя, поэтому Россия должна активнее применять его. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС.

Президент призвал активизировать выпуск и внедрение защищенных программных продуктов российского производства и разработок в области ИИ для их применения в системах военного управления. По словам главы государства, возможности использования ИИ колоссальные.

«И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — сказал Путин.

В марте стало известно, что российский детектор «Булат» сможет определять типы атакующих беспилотников. Изделие получило специальные настройки и систему ИИ, которые позволяют выделять сигналы передатчиков украинских беспилотников.