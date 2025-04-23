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14:11, 23 апреля 2025Наука и техника

Путин призвал активнее применять ИИ на поле боя

Путин: Россия должна активно использовать преимущества ИИ на поле боя
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Искусственный интеллект (ИИ) лает огромные преимущества на поле боя, поэтому Россия должна активнее применять его. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС.

Президент призвал активизировать выпуск и внедрение защищенных программных продуктов российского производства и разработок в области ИИ для их применения в системах военного управления. По словам главы государства, возможности использования ИИ колоссальные.

«И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать», — сказал Путин.

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