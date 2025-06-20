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13:12, 20 июня 2025Культура

Путин высказался об актерском таланте Натальи Теняковой

Владимир Путин принес соболезнования родным народной артистки России Теняковой
Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным народной артистки Натальи Теняковой. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что телеграмма от главы государства была зачитана в ходе церемонии прощания, которая проходит 20 мая в МХТ имени Чехова. Ее текст озвучил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Путин подчеркнул, что Тенякова беззаветно служила своему делу и была талантливой актрисой. Президент России добавил, что близкие и поклонники артистки навсегда сохранят память о ней в своих сердцах.

Натальи Теняковой не стало в возрасте 80 лет. В качестве причины ее ухода названа острая сердечная недостаточность. На счету актрисы множество работ в театральных постановках и фильмах, в том числе одна из главных ролей в картине «Любовь и голуби», где она сыграла бабу Шуру.

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