Путин высказался об актерском таланте Натальи Теняковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным народной артистки Натальи Теняковой. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что телеграмма от главы государства была зачитана в ходе церемонии прощания, которая проходит 20 мая в МХТ имени Чехова. Ее текст озвучил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Путин подчеркнул, что Тенякова беззаветно служила своему делу и была талантливой актрисой. Президент России добавил, что близкие и поклонники артистки навсегда сохранят память о ней в своих сердцах.
Натальи Теняковой не стало в возрасте 80 лет. В качестве причины ее ухода названа острая сердечная недостаточность. На счету актрисы множество работ в театральных постановках и фильмах, в том числе одна из главных ролей в картине «Любовь и голуби», где она сыграла бабу Шуру.