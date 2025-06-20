Раскоронованный вор в законе Заур Сухумский оказался на свободе

Бывший вор в законе Заур Сухумский вышел из колонии

Бывший вор в законе Георгий Минашкин — он же Заур Гвадзабия, известный в криминальном мире как Заур Сухумский — освободился из онежской исправительной колонии №16. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Минашкин отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков. В августе 2023 года его осудили на три года после того, как при нем обнаружили четыре грамма мефедрона. Тогда же во время записи оперативного видео мужчина отрицал свою связь с ворами.

По данным источника, Минашкина короновали в 1999 году, когда ему было 26 лет. Однако через четыре года он потерял свой титул за неворовское поведение. Спустя 11 лет ему вновь вернули имя, однако вскоре вновь раскороновали.

Ранее сообщалось, что грузинский авторитет Шалва Хонский получил десять лет за титул вора в законе.