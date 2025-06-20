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13:01, 20 июня 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза сплетен

J Organ Behav: Позитивные сплетни повышают эффективность работы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nik Schmidt / Unsplash

Сплетни часто ассоциируются с негативом и конфликтами, но новое исследование Университета Нью-Мексико показывает, что позитивные разговоры о коллегах могут укреплять командный дух и повышать эффективность работы. Работа опубликована в журнале Journal of Organizational Behavior.

Ученые определили сплетни как разговоры о человеке, которого нет рядом. Позитивные сплетни — когда коллеги говорят друг о друге хорошие вещи — помогают создавать доверительную атмосферу, повышают мотивацию и снижают явление «социального безделья», когда кто-то из команды работает меньше других. В исследовании участвовали студенты, которые работали над групповыми проектами: те, кто чаще слышал положительные отзывы о себе и товарищах, трудились активнее и в итоге добились лучших результатов.

При этом негативные сплетни на уровень усилий в команде не влияли. По словам авторов, позитивные разговоры помогают сотрудникам чувствовать себя нужными и ценными, что стимулирует их вкладываться в общий результат. Это подтверждает теорию мотивации, согласно которой люди стараются работать лучше, когда уверены, что их усилия заметят и оценят.

Исследователи советуют руководителям поощрять культуру позитивного общения, например, выделять время для «пятничных комплиментов» и поощрять сотрудников хвалить друг друга. Такая практика может стать эффективным инструментом для снижения «ленивых» настроений и повышения командной сплоченности без формальных наказаний или бонусов.

Ранее исследователи выявили, что работники, которые действительно отдыхают и не связаны с работой вне офиса, зачастую считаются менее преданными и получают меньше продвижений.

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