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16:43, 20 июня 2025Россия

Раскрыта судьба автора канала «Солдатская правда» после задержания

Автор канала «Солдатская правда» Полынков находится в воинской части в Москве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Автор Telegram-канала «Солдатская правда» Михаил Полынков находится в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «РДС/РДВС».

Мужчина был задержан 18 июня.

По данным источника, россиянин находится в столице на территории одной из воинских частей в качестве лица, откомандированного для прохождения военно-врачебной комиссии. Подчеркивается, что в телефонном разговоре с администрацией канала Полынков отметил корректное отношение к нему.

«Никаких "уголовных дел" на М. В. Полынкова не имеется», — утверждается в публикации.

После задержания Полынкова военные блогеры выступили в его защиту и резко высказались о случившемся. В частности, Владимир Грубник отверг версию о мошенничестве, к которому тот якобы был причастен. Грубник охарактеризовал автора «Солдатской правды» как патологически честного человека.

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