Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:51, 20 июня 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за непогоды
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в местном управлении МЧС.

По данным ведомства, 20 и 21 июня местами в регионе ожидается ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что из-за обильных осадков на реках Кубани возможен подъем уровня воды, а на побережье от Анапы до Магри есть риск формирования смерчей над морем.

Жителей и туристов призвали оставаться в укрытии, использовать непромокаемую одежду и обувь и следить за изменениями погоды.

Ранее в июне отдыхающие лишились нескольких дней отпуска в Сочи из-за шторма. На курорт обрушились сильные ливни и грозы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о политическом убежище для Илона Маска

    Советник верховного лидера Ирана подтвердил получение ранений

    Назван размер МРОТ в России в следующем году

    Генпрокурор России назвал причины отсутствия фермерских продуктов в сетевых магазинах

    Огромный комок волос достали из желудка четырехлетней россиянки

    В России призвали повысить зарплаты одной категории работников

    Аршавин раскрыл будущее в «Зените»

    Раскрыт необходимый для создания буферной зоны в Сумской области километраж

    В России отреагировали на украинские проекты материнских дронов

    Иран сделал предупреждение Катару

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости