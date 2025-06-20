Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в местном управлении МЧС.

По данным ведомства, 20 и 21 июня местами в регионе ожидается ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что из-за обильных осадков на реках Кубани возможен подъем уровня воды, а на побережье от Анапы до Магри есть риск формирования смерчей над морем.

Жителей и туристов призвали оставаться в укрытии, использовать непромокаемую одежду и обувь и следить за изменениями погоды.

Ранее в июне отдыхающие лишились нескольких дней отпуска в Сочи из-за шторма. На курорт обрушились сильные ливни и грозы.