Россиянам назвали способы сохранить волосы в отпуске

Эксперт «ТРЕСемме» Фомина: Средства с УФ-фильтрами сохранят волосы в отпуске

Разработчик парфюмерно-косметической продукции Анастасия Фомина назвала россиянам способы сохранить качество волос в отпуске. Комментарий эксперта бренда «ТРЕСемме» поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка призвала читателей пользоваться средствами с УФ-фильтрами, которые образуют на поверхности волос защитную пленку. Таким образом можно предотвратить выгорание натурального и окрашенного пигмента и защитить волосы от пересушивания и сечения кончиков.

Дополнительную защиту будут обеспечивать и легкие сыворотки-флюиды, добавляет собеседница издания. «Не стоит пренебрегать и головными уборами. Они защитят волосы и кожу головы от агрессивного воздействия солнечных лучей», — пояснила она и добавила, что перед плаванием лучше заплести свободную французскую косу.

Если после купания волосы спутались от ветра или соленой воды, не нужно пытаться выпрямить их расческой. Когда голова мокрая, кутикулы локонов приподнимаются и травмировать их становится намного проще. Вместо этого лучше нанести кондиционер на ладони, смочить пальцы и аккуратно разделить пряди снизу вверх, начиная с кончиков. Это не навредит локонам, но позволит их распутать Анастасия Фомина.

Кроме того, Фомина советуют ополаскивать волосы пресной водой перед заходом в море или бассейн «Уже увлажненные локоны гораздо меньше впитывают агрессивную соленую или хлорированную воду. Для усиления эффекта после ополаскивания нанесите немного кондиционера или несмываемого средства», — уточнила эксперт марки.

А после посещения моря или бассейна обязательно нужно вымыть волосы, поскольку соль и хлор сильно сушат как сами локоны, так и кожу головы. Фомина рекомендует брать с собой в отпуск увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой и витаминами Е, В5, В3.

При этом сушить волосы в отпуске лучше всего естественным способом, отказавшись от утюжков и фенов. Если такой возможности нет, то перед их использованием обязательно нужно нанести термозащиту с биотином и аминокислотами в составе. Такая формула продукта не только убережет от термовоздействия, но и дополнительно уплотнит структуру волос.

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