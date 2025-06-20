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08:02, 20 июня 2025Экономика

Россиянам предсказали темпы подорожания газа

Энергетик Юшков: Газ для россиян подорожает не больше чем на десять процентов
Кирилл Луцюк
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Изменение оптовых цен на газ скажется и на стоимости этого энергоносителя для рядовых граждан. Об этом предупредил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, цены на газ для россиян попытаются уложить в уровень инфляции. Иными словами, данный углеводород подорожает не больше чем на десять процентов. Юшков считает, что именно таких темпов постараются добиться российские власти. И хотя газовые компании пытаются добиться повышения тарифов, государство сдерживает этот процесс, так как намерено не допустить скачка инфляции.

В начале июня сообщалось, что с 1 июля 2025 года в России проведут плановую индексацию тарифов ЖКХ. В среднем — на 11,9 процента. В Северной Осетии они вырастут на 19,1 процента, в Челябинской области и Мордовии — до 18 процентов, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5 процента. В Архангельской области ожидается 20-процентная индексация.

Необходимость таких шагов объясняют уровнем инфляции и расходами на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

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