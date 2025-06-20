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03:31, 20 июня 2025Путешествия

Россияне побывали в Токио и описали город словами «абсурдная чистота»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: kitzcorner / Shutterstock / Fotodom  

Российские туристы побывали в Токио, Япония, и рассказали об особенностях города, которые вызывают культурный шок у иностранцев. Своими наблюдениями они поделились в блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

«Абсурдная чистота. На улицах почти нет мусорных баков, но при этом нет и мусора», — такими словами описали они свои впечатления. Как объяснили авторы, японцы не едят на ходу, а использованную упаковку забирают домой, где стоят раздельные урны.

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Кроме того, гостей Токио удивляет японский этикет. Например, у них не принято оставлять чаевые, поскольку качество услуг считается базовой нормой, а не предметом торга.

Также японцы здороваются легким поклоном, а не рукопожатием, и ведут себя очень спокойно в очередях. «Даже в час пик на станции Синдзюку (самой загруженной в мире) толпа движется как отлаженный механизм», — добавили блогеры.

Ранее россияне поставили исторический рекорд по визитам в Японию. В мае 2025 года число туристов выросло на 140 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

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