Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:46, 20 июня 2025Путешествия

Россиянка описала отдых в одном отеле Турции фразой «блевала 17 раз за два дня»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российская туристка отдохнула в турецком отеле и описала проведенное там время фразой «блевала 17 раз за два дня». Своими впечатлениями от отпуска она поделилась на странице @karinaarapovaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, речь идет о гостинице Liu Resorts в Анталье. Она рекомендовала обязательно брать с собой на отдых всевозможные лекарства, поскольку другие постояльцы отеля тоже сталкивались к такими проблемами. «Сейчас уже шестой день — как я плохо себя чувствую, до сих пор не могу восстановить свой организм», — пожаловалась она.

Ранее российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал угрозы верховному лидеру Ирана

    Раскрыты подробности уголовного дела против руководства ФК «Торпедо»

    В бундестаге испугались идеи поставить ракеты Taurus Украине

    Российские хирурги удалили бойцу СВО оказавшийся рядом со стволом головного мозга осколок

    Краснокнижного амурского горала заметили в Приморье впервые за 50 лет

    Путин высказался о намерениях России в отношении Украины

    Лорак впервые прокомментировала получение российского гражданства

    Семья открыла стоматологическую клинику и лечила людей при помощи инструкций из интернета

    Артемий Лебедев признался в любви к шаурме

    Заболевший редким видом рака мужчина рассказал о неожиданных симптомах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости