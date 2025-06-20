Российского чиновника лишили недвижимости

В Пермском крае чиновника Зарубина лишили квартиры и дома

Министра по контрактной системе Пермского края Алексея Зарубина лишили квартиры в Сочи и загородного дома под Пермью. Прокуратура считает, что чиновник приобрел недвижимость на сомнительные доходы, передает РИА Новости.

Исковые требования надзорного ведомства 20 июня удовлетворил Ленинский районный суд Перми. Оба объекта недвижимости перешли в доход государства. Фактическая стоимость приобретенного министром и оформленного на третье лицо жилья составляет около 23 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что бизнесмену Дмитрию Каменщику, бенефициару Домодедово, удалось обжаловать решение суда о передаче аэропорта государству.