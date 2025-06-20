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12:23, 20 июня 2025Россия

Российскую вакцину от рака начали испытывать на добровольцах

В России начали испытания вакцины от рака «Энтеромикс» на добровольцах
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российскую вакцину от рака «Энтеромикс» начали испытывать на добровольцах. Об этом рассказал академик РАН, главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Открытое одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины ["Энтеромикс"] уже началось», — цитирует его агентство.

Каприн уточнил, что в испытаниях принимают участие 48 человек. По его словам, токсический эффект вакцины «очень незначительный».

Поиск участников для испытания российской вакцины против рака начался в декабре прошлого года. Для исследований искали пациентов с подтвержденными солидными опухолями, а не с онкологическими заболеваниями крови. При этом они должны были исчерпать другие, уже одобренные методы лечения.

«Энтеромикс» является мРНК-вакциной от рака. Препарат был разработан совместно Центром имени Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Его обещали сделать бесплатным для россиян.

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