У самолета разорвало крыло после приземления в европейском аэропорту

The Sun: Самолет авиакомпании Ryanair сломал крыло в аэропорту Греции

Самолет авиакомпании Ryanair сломал крыло после приземления в европейском аэропорту. Об этом стало известно изданию The Sun.

Уточняется, что речь идет о Boeing 737, который следовал рейсом FR6080 из лондонского аэропорта Станстед, Великобритания, в международный аэропорт города Каламата, Греция. Пассажиры сообщили, что во время приземления борт столкнулся с сильной турбулентностью.

Стыковка с землей прошла успешно, однако когда Boeing разворачивался на стоянку, то случайно задел барьер — и в результате разорвало крыло. «Все были напуганы, нам сказали подождать в самолете, хотя был явный риск возгорания», — рассказал пассажир компании, который отметил, что сигнала «пристегнуться» во время турбулентности не было.

Представитель Ryanair сообщил The Sun, что самолет продолжил стоять, затем пассажиры благополучно сошли на землю в штатном режиме.

Ранее влюбленная пара поклялась больше не летать рейсами авиакомпании Ryanair из-за того, что их попытались разлучить во время рейса. Выяснилось, что пара не забронировала места на борту, которые заменили в воздушной гавани на лайнер с меньшей вместительностью.