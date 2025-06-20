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15:04, 20 июня 2025Путешествия

У самолета разорвало крыло после приземления в европейском аэропорту

The Sun: Самолет авиакомпании Ryanair сломал крыло в аэропорту Греции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Самолет авиакомпании Ryanair сломал крыло после приземления в европейском аэропорту. Об этом стало известно изданию The Sun.

Уточняется, что речь идет о Boeing 737, который следовал рейсом FR6080 из лондонского аэропорта Станстед, Великобритания, в международный аэропорт города Каламата, Греция. Пассажиры сообщили, что во время приземления борт столкнулся с сильной турбулентностью.

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Стыковка с землей прошла успешно, однако когда Boeing разворачивался на стоянку, то случайно задел барьер — и в результате разорвало крыло. «Все были напуганы, нам сказали подождать в самолете, хотя был явный риск возгорания», — рассказал пассажир компании, который отметил, что сигнала «пристегнуться» во время турбулентности не было.

Представитель Ryanair сообщил The Sun, что самолет продолжил стоять, затем пассажиры благополучно сошли на землю в штатном режиме.

Ранее влюбленная пара поклялась больше не летать рейсами авиакомпании Ryanair из-за того, что их попытались разлучить во время рейса. Выяснилось, что пара не забронировала места на борту, которые заменили в воздушной гавани на лайнер с меньшей вместительностью.

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