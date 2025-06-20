Сестра нашла на компьютере брата шокировавшие ее интимные фото отца

Пользовательница Reddit с ником Knowledge1001V рассказала о смутившей ее находке на компьютере 28-летнего брата. Среди сохраненных на устройстве фотографий 23-летняя девушка обнаружила интимные снимки их отца.

«Я увидела папку с фотографиями и начала от скуки их просматривать. Большая часть из них — случайные картинки и мемы, но внезапно я увидела снимок чьего-то интимного места. Я кликнула, и поняла, что запечатленный мужчина похож на отца: он мочился, а само фото выглядело так, будто было снято исподтишка», — написала девушка.

Следом она обнаружила видео, на котором ее отец что-то чинил, стоя на лестнице в саронге. Автор ролика снимал его снизу, благодаря чему на запись попали половые органы мужчины. Чем дольше она просматривала содержимое папки, тем больше таких фотографий находила. На некоторых отец спал, на других — принимал душ.

«Я все еще в шоке, я полна отвращения к брату. Я никому не рассказала об этом и не думаю, что смогу рассказать. Отец болеет, и у него высокое давление. А мой брат всегда казался спокойным, но у меня было чувство, что он что-то замышляет или скрывает. И — бум! — я оказалась права, он псих, я это точно знаю», — написала автор поста.

К ее истории другие пользователи отнеслись с сочувствием. Многие констатировали, что такие фотографии незаконны, а потому она должна обратиться в полицию. Другие заподозрили ее в обмане и не поверили в то, что нечто подобное может происходить в реальной жизни.

Тем временем в США женатые десять лет и воспитывающие троих детей супруги выяснили, что являются троюродными братом и сестрой. Они поженились в 2006 году, а во время подготовки к свадьбе их семьи часто встречались, но никто не подозревал, что они уже приходятся друг другу родственниками.