Силовики предотвратили возможную атаку на колонну российской техники

В ЛНР предотвратили возможную атаку на колонну военной техники

В Луганской народной республике (ЛНР) предотвратили возможную атаку на колонну военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

От местного жителя поступил звонок об обнаруженном в Славяносербском районе тайнике с боеприпасами. Информация была передана сотрудникам Росгвардии и военной комендатуры. На месте информация подтвердилась.

Предварительно схрон обследовали саперы на предмет мин-ловушек. После осмотра в нем обнаружили гранатомет РПГ-7 с боеприпасами, переносную противотанковую ракету NLAW и оптический прицел. Тайник был оборудован в нескольких сотнях метров от автодороги, и, вероятно, планировалось нападение на колонну российской военной техники.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила в ДНР заминированный при отступлении ВСУ схрон с оружием.